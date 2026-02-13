Marco Vichi presenta il suo ultimo romanzo, ‘Notti nere’ (Guanda 2025), durante un evento a Firenze, dove ha raccontato come ha tratto ispirazione dai crimini irrisolti degli anni ’70 per scrivere questa nuova storia, distinguendosi per i dettagli accurati e le atmosfere noir che caratterizzano il libro.

Appuntamento con la letteratura. Lo scrittore Marco Vichi presenta il suo ultimo romanzo ‘ Notti nere ’ (Guanda 2025). Sabato 14 alle 17.30 nei locali della Misericordia di Staggia Senese, frazione di Poggibonsi, in seno al calendario del festival di pedagogia Lef. ‘Notti nere’, ovvero, una nuova avventura del Commissario Bordelli, sarà presentato dall’autore in dialogo con Simone De Santi e Caterina Targi. Il romanzo: giugno 1970. Tutta l’Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della Nazionale di calcio ai Mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Marco Vichi. Crimini e misteri nelle 'Notti nere'

È stato aperto il bando dell’XI edizione del Premio artistico letterario “Ponte Vecchio” 2026, che quest’anno conferirà il riconoscimento alla carriera a Marco Vichi.

