Makeup By Mario lancia i Jelly Balm | il makeup diventa slime e non vogliamo più tornare indietro

29 dic 2025

Makeup By Mario presenta i Jelly Balm, un nuovo prodotto che unisce il mondo del trucco a quello del gioco, con un effetto simile allo slime. Questa innovazione sottolinea come il makeup possa essere anche divertente e originale, senza rinunciare alla qualità. I Jelly Balm rappresentano una proposta fresca e creativa, pensata per chi desidera sperimentare senza compromessi, rendendo il rituale di bellezza un momento di piacere.

Se il 2025 ci ha insegnato qualcosa è questo: il makeup non deve solo essere bello, deve essere divertente. Sensoriale. Un po’ giocattolo, un po’ skincare, totalmente TikTok -approved. Ed è qui che entra in scena Makeup By Mario Jelly Jar Lip & Cheek Balm, il lancio che trasforma il trucco in una cosa che vuoi toccare, non solo indossare. Spoiler: sì, è uno di quei prodotti che apri “solo per guardarlo” e poi finisci per usarlo tutti i giorni. Makeup By Mario e i nuovi Jelly Balm: il makeup torna alle texture (e Mario lo sa). La texture è la prima cosa che colpisce. Non crema, non gloss, non balsamo classico: gelatina vera, rimbalzante, lucida, quasi ipnotica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

