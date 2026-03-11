Nordio difende Giusi Bartolozzi dopo le polemiche e allontana le dimissioni | Si chiedono per cose più serie

Il ministro Nordio ha espresso il suo sostegno a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto, dopo le polemiche scoppiate nelle ultime ore. In un'intervista, ha dichiarato che non ci sono motivi per le dimissioni e che si chiedono più attenzione per questioni di maggiore rilevanza. Nordio ha ribadito la fiducia nel suo collaboratore, respingendo le richieste di ritiro dall’incarico.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna a difendere Giusi Bartolozzi, stemperando ancora una volta le polemiche per le esternazioni che la sua capo di gabinetto aveva reso sui magistrati ai microfoni di una rete privata siciliana: "Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione". Per Nordio la sua collaboratrice non dovrebbe dimettersi, dal momento che Bartolozzi "ha ammesso di avere sbagliato". Per il ministro il caso è chiuso. L'opposizione, invece, è di parere diverso. Carlo Nordio su Giusi Bartolozzi "Giusi Bartolozzi è una capa di gabinetto di grandissima esperienza, che ha accumulato...

