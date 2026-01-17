Serie B Padova-Mantova | le probabili formazioni delle due squadre le ultime news della 20ª giornata

Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulla 20ª giornata di Serie B, con focus su Padova-Mantova. Le due squadre si preparano a affrontarsi in un match importante per il proseguimento del campionato, con l'obiettivo di consolidare le rispettive posizioni e proseguire il percorso di crescita. Analizziamo le possibili scelte dei tecnici e le notizie più recenti in vista di questa sfida.

Comincia il girone di ritorno con uno scontro salvezza contro i lombardi, attardati in classifica al penultimo posto in classifica. Andreoletti non convoca Barreca e recupera Favale sull'out sinistro, mentre Modesto pronto a far debuttare l'ultimo acquisto Buso. Arbitra Andrea Calzavara di Mantova, calcio d'inizio alle 15 all'Euganeo La voglia di confermarsi, la voglia di cominciare con il piede giusto. Parte il girone di ritorno e con 25 punti raccolti il Padova vuole continuare a stupire e sognare. Il duello salvezza contro il Mantova penultimo lo è sulla carta, ma non per la classifica, anche se giustamente Andreoletti a parole deve e vuole fare il pompiere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

