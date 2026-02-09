Milan e Inter hanno puntato forte sui giovani della Serie B. I due club hanno messo le mani su Massolin del Modena e Cissé del Catanzaro, due talenti che promettono bene. I grandi club cambiano strategia e guardano anche alla seconda divisione per rinforzarsi con giovani promettenti.

Anche i grandi club hanno cambiato prospettiva. Inter e Milan lo hanno certificato con i colpi Massolin dal Modena e Cissé dal Catanzaro: la Serie B è tornata a essere una miniera credibile di talento pronto, non solo un serbatoio di scommesse. Se l’operazione dei nerazzurri non può essere definita “baby” -Massolin è un classe 2002 - quella dei rossoneri guarda apertamente al futuro: Alphadjo Cissé è un 2006, un vero next gen. Profili diversi per struttura fisica, ruolo e qualità tecniche, ma accomunati da due fattori chiave: la destinazione, Milano, e la strategia del club. Investire ora per farli giocare subito, accelerarne il percorso e ritrovarli pronti a giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan e Inter hanno acquistato due dei migliori talenti della serie B: scopriamoli insieme

Approfondimenti su Massolin Cissé

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Massolin Cissé

Argomenti discussi: Il Milan non è più un club, è un veicolo finanziario per investimenti immobiliari; Inter e Milan, il calendario a confronto verso il derby; Nuovo San Siro: chiesto l'avvio dei lavori tra quattro mesi. Ecco cosa cambierà per i tifosi; Un Milan esagerato dilaga a Bologna (3-0) e tiene il passo dell’Inter. Per Italiano è notte fonda.

Inter e Milan hanno investito su due dei migliori giocatori della B per il futuroLe grandi di Serie A che pescano dalla Serie B. Per il presente e soprattutto per il futuro, le due milanesi in questo momento hanno certamente fatto notizia perché durante la sessione di mercato inve ... msn.com

Lo stadio di San Siro è di Inter e Milan: le squadre hanno firmato il rogito e pagato la prima rataLo stadio di San Siro ora appartiene a Milan e Inter, non più al Comune di Milano. Questa mattina è stato completato il rogito, cioè l’acquisto da parte dei club del Meazza e delle aree circostanti. gazzetta.it

Inter Milan in their last (12) Serie A matches: Win vs Sassuolo Win vs Cremonese Win vs Pisa Win vs Udinese Win vs Lecce Draw vs Napoli Win vs Parma Win vs Bologna Win vs Atalanta Win vs Genoa Win vs Como Win vs Pisa #Ev facebook

Inter Milan in their last (12) Serie A matches: Win vs Sassuolo Win vs Cremonese Win vs Pisa Win vs Udinese Win vs Lecce Draw vs Napoli Win vs Parma Win vs Bologna Win vs Atalanta Win vs Genoa Win vs Como Win vs Pisa x.com