Milan e Inter hanno acquistato due dei migliori talenti della serie B | scopriamoli insieme

Milan e Inter hanno puntato forte sui giovani della Serie B. I due club hanno messo le mani su Massolin del Modena e Cissé del Catanzaro, due talenti che promettono bene. I grandi club cambiano strategia e guardano anche alla seconda divisione per rinforzarsi con giovani promettenti.

Anche i grandi club hanno cambiato prospettiva. Inter e Milan lo hanno certificato con i colpi Massolin dal Modena e Cissé dal Catanzaro: la Serie B è tornata a essere una miniera credibile di talento pronto, non solo un serbatoio di scommesse. Se l’operazione dei nerazzurri non può essere definita “baby” -Massolin è un classe 2002 - quella dei rossoneri guarda apertamente al futuro: Alphadjo Cissé è un 2006, un vero next gen. Profili diversi per struttura fisica, ruolo e qualità tecniche, ma accomunati da due fattori chiave: la destinazione, Milano, e la strategia del club. Investire ora per farli giocare subito, accelerarne il percorso e ritrovarli pronti a giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

