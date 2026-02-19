Il “Non farcela party” di Mammadimerda ha raggiunto Trezzo, portando un’onda di libertà e spensieratezza tra le donne. L’evento, ideato da Sarah Malnerich e Francesca Fiore, ha attirato molte partecipanti, desiderose di condividere momenti di leggerezza senza regole. Questa esperienza itinerante, già molto popolare online, si svolge al Live Club, dove le donne si incontrano per divertirsi e rilassarsi. La serata promette un’atmosfera informale e coinvolgente, con musica e risate a volontà.

"Libertà e leggerezza per sole donne", al Live Club di Trezzo arriva “ Non farcela party “, l’evento itinerante di Mammadimerda, blog e pagina Instagram fondate da Sarah Malnerich e Francesca Fiore e già diventato un fenomeno cult di partecipazione. "Nato come spazio di decompressione collettiva – spiegano le fondatrici – è un posto sicuro, ironico e senza giudizi in cui le donne possono concedersi una serata senza pensieri e in condivisione, lontano dalla pressione di dover essere sempre all’altezza". Ruota tutto attorno a questo concetto: il progetto affonda le radici nella community costruita negli anni dal blog che racconta "con sguardo disincantato le contraddizioni della maternità e della quotidianità femminile, trasformandolo in un’esperienza dal vivo capace di unire intrattenimento e dimensione sociale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Non farcela party“ sbarca a Trezzo. Libertà e leggerezza per sole donne con lo stile del duo mammedimerda

"Stile, leggerezza e 70 ore per le sole decorazioni. Così ho creato il vestito di Malinin"Satomi Ito ha progettato il costume di Malinin, perché la star americana voleva un look originale e ricercato.

Il Perplex Carnival Party sbarca all'Arsenale di VeneziaIl Perplex Carnival Party ritorna all'Arsenale di Venezia, portando un'occasione di incontro e divertimento nelle storiche Tese dell'Arsenale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.