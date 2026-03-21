Una donna utilizza quotidianamente l’intelligenza artificiale per scrivere email, organizzare il lavoro, affrontare questioni personali e gestire i sintomi della menopausa. La storia, riportata dal Washington Post, mette in luce come gli algoritmi siano ormai parte integrante delle attività quotidiane di molte persone, senza che spesso se ne renda pienamente conto. Si tratta di un esempio di come la tecnologia si inserisca nella vita di tutti i giorni in modo diretto.

C’è una storia molto divertente – e molto rivelatrice – raccontata dal Washington Post. Una donna usa l’intelligenza artificiale per tutto: per scrivere mail, per organizzare il lavoro, per ragionare su problemi personali, perfino per affrontare i sintomi della menopausa. Il marito, invece, è convinto che l’intelligenza artificiale sia una minaccia per l’umanità. Testo realizzato con AI La cosa più interessante non è il matrimonio. E’ il dibattito sull’AI che quel matrimonio racconta meglio di mille convegni. Perché la verità è che sull’intelligenza artificiale esiste una lunga lista di cose che quasi tutti pensano ma che pochissimi hanno il coraggio di dire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le cose che voi umani non avete il coraggio di dire sugli algoritmi. Una storia matrimoniale

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