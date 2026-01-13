Ho visto cose che voi umani con Marco Sommariva al Count Basie

Al Count Basie Jazz Club va in scena qualcosa che va oltre il concerto: uno spettacolo di parole e musica, uno sguardo lucido e inquieto sul nostro tempo.Guerre, razzismo, stalking, disagi mentali, alcol, droghe, solitudine, amori tossici, bullismo, mancanza di futuro. pare che di ‘sti tempi non. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

