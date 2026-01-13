Ho visto cose che voi umani con Marco Sommariva al Count Basie
Al Count Basie Jazz Club va in scena qualcosa che va oltre il concerto: uno spettacolo di parole e musica, uno sguardo lucido e inquieto sul nostro tempo.Guerre, razzismo, stalking, disagi mentali, alcol, droghe, solitudine, amori tossici, bullismo, mancanza di futuro. pare che di ‘sti tempi non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Altrisuoni: "Seikilós", Mattia Colombi al Count Basie
Leggi anche: "Dear Carmen", Laura Avanzolini 4ET al Count Basie
Andrea, dal liceo Galilei alla ricerca ad Harvard: «Insegno all’IA a pensare come noi umani»; Resti umani in un casolare a Montefiorino: si pensa a Daniela Ruggi; Daniela Ruggi, Chi l'ha visto: «Ritrovati resti umani e abbigliamento intimo femminile in un casolare». Cosa sappiamo; Venezuela, Trump alla vice di Maduro: 'Faccia le cose giuste o pagherà un prezzo molto alto' - LIVEBLOG.
Ho visto cose che voi umani... con Marco Sommariva al Count Basie - Al Count Basie Jazz Club va in scena qualcosa che va oltre il concerto: uno spettacolo di parole e musica, uno sguardo lucido e inquieto sul nostro tempo. genovatoday.it
Ho visto cose che voi umani - Ho visto uomini riempire il carrello del supermercato di cose inutili, pur di conquistare un buono che dava il diritto allo sconto sulla benzina. avvenire.it
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime ne - facebook.com facebook
#Gasperini a DAZN "Nel primo tempo siamo stati inconcludenti, nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo perché siamo stati più bravi tecnicamente. Ho visto cose che vedo spesso in allenamento. Devo dare il merito a questi ragazzi che sono straordinari x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.