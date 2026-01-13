Al Count Basie Jazz Club va in scena qualcosa che va oltre il concerto: uno spettacolo di parole e musica, uno sguardo lucido e inquieto sul nostro tempo.Guerre, razzismo, stalking, disagi mentali, alcol, droghe, solitudine, amori tossici, bullismo, mancanza di futuro. pare che di ‘sti tempi non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Altrisuoni: "Seikilós", Mattia Colombi al Count Basie

Leggi anche: "Dear Carmen", Laura Avanzolini 4ET al Count Basie

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Andrea, dal liceo Galilei alla ricerca ad Harvard: «Insegno all’IA a pensare come noi umani»; Resti umani in un casolare a Montefiorino: si pensa a Daniela Ruggi; Daniela Ruggi, Chi l'ha visto: «Ritrovati resti umani e abbigliamento intimo femminile in un casolare». Cosa sappiamo; Venezuela, Trump alla vice di Maduro: 'Faccia le cose giuste o pagherà un prezzo molto alto' - LIVEBLOG.

Ho visto cose che voi umani... con Marco Sommariva al Count Basie - Al Count Basie Jazz Club va in scena qualcosa che va oltre il concerto: uno spettacolo di parole e musica, uno sguardo lucido e inquieto sul nostro tempo. genovatoday.it