Lazio i convocati per la Juventus | la decisione di Sarri su Romagnoli e Lazzari La lista completa per il match!

La Lazio ha ufficializzato i convocati per la partita contro la Juventus. Maurizio Sarri ha scelto i giocatori che scenderanno in campo all’Allianz Stadium. Restano ancora da capire le decisioni del tecnico su Romagnoli e Lazzari, che sembrano essere in dubbio. La sfida si avvicina e i biancocelesti sono pronti a dare battaglia.

