Convocati Lazio-Juventus | Sarri sceglie Romagnoli e Lazzari ecco la lista completa

La lista dei convocati per la partita tra Lazio e Juventus è stata ufficializzata. Sarri ha scelto Romagnoli e Lazzari, confermando alcuni titolari e inserendo anche alcune novità. I biancocelesti si preparano a scendere in campo domenica, con l’obiettivo di ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico. La sfida si avvicina, e i tifosi sono già in trepidante attesa.

La vigilia della sfida tra Lazio e Juventus, valida per la 24ª giornata della stagione 202526, segna la definizione della lista dei convocati e delle pesanti incognite tattiche da gestire. L'obiettivo è sfruttare al meglio le opportunità in casa avendo una solidità difensiva rinnovata e, allo stesso tempo, monitorando le condizioni delle corsie esterne in un contesto di emergenza. La squadra laziale arriva all'appuntamento con un mix di chiarimenti tecnici e scelte affidabili, pronti a confrontarsi con un avversario ben strutturato. La presenza di Alessio Romagnoli tra i giocatori chiamati a Torino rappresenta una risorsa significativa: il difensore centrale offre letture difensive precise e guida la linea alta, elementi chiave per consolidare il reparto davanti a Provedel e al blocco arretrato.

