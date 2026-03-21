Lavoro Ramojno La Scialuppa Crt | Accordo con consulenti per aiutare famiglie in difficoltà

La Scialuppa Crt, attiva da 28 anni nel Piemonte e nella Valle d'Aosta, ha annunciato un accordo con i consulenti del lavoro. L’obiettivo è fornire strumenti utili per aiutare le famiglie in difficoltà, facilitando la comunicazione e l’assistenza. Ramojno ha spiegato che questa collaborazione mira a offrire supporto concreto alle famiglie che affrontano problemi economici e sociali.

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - "La Scialuppa Crt, che da 28 anni lavora sul territorio di tutto il Piemonte e della Valle d'Aosta, può essere un utile attrezzo per i consulenti del lavoro affinché possano comunicare alle famiglie in difficoltà dei loro clienti come poter uscire da tali difficoltà". Così Ernesto Ramojno, presidente di La Scialuppa Crt, ha commentato la firma del protocollo con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro per il sostegno ai lavoratori in situazioni di difficoltà finanziaria, nell'ambito del congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte e Valle d'Aosta a Torino. "Noi di Scialuppa Crt - dice - siamo 40 persone, tutti volontari, l'apporto che offriamo quindi è completamente gratuito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lavoro, Ramojno (La Scialuppa Crt): "Accordo con consulenti per aiutare famiglie in difficoltà" Articoli correlati Musica e solidarietà: uno spettacolo per aiutare i bambini in difficoltà e le loro famiglieUna storia tenera e delicata per ricordare a tutti che l'amicizia è una vera ricchezza. Leggi anche: Ravanusa, il calcio diventa solidarietà: Superstars e Olimpia in campo per aiutare le famiglie in difficoltà Una selezione di notizie su Lavoro Ramojno La Scialuppa Crt Accordo... Lavoro, Ramojno (La Scialuppa Crt): Accordo con consulenti per aiutare famiglie in difficoltàRoma, 21 mar. - (Adnkronos) - La Scialuppa Crt, che da 28 anni lavora sul territorio di tutto il Piemonte e della Valle d'Aosta, può essere un utile attrezzo per i consulenti del lavoro affinché poss ... ilsannioquotidiano.it Un aiuto concreto contro i debiti: a Venaria apre il nuovo presidio antiusura in collaborazione con La Scialuppa CRTI cittadini avranno accesso a consulenze gratuite e supporto tecnico per uscire dalla crisi finanziaria La sala del Consiglio comunale di Venaria Reale ha ospitato un momento decisivo per il welfare c ... msn.com