Ravanusa il calcio diventa solidarietà | Superstars e Olimpia in campo per aiutare le famiglie in difficoltà
A Ravanusa il Natale passa anche dal campo di calcio. Domenica 28 dicembre, alle 10, allo stadio Saraceno, la squadra amatoriale Superstars Quelli del Venerdì sfiderà l’Olimpia in una partita che sarà molto più di un semplice incontro sportivo: un momento di condivisione, amicizia e sostegno. 🔗 Leggi su Today.it
