Musica e solidarietà | uno spettacolo per aiutare i bambini in difficoltà e le loro famiglie

L’orchestra a plettro Gino Neri ha organizzato uno spettacolo domenica 22 alle 11 alla Sala Estense, con lo scopo di raccogliere fondi per i bambini in difficoltà e le loro famiglie. L’evento, intitolato “Quante note ha zio Tobia”, si ispira alla storia di Valentina, una bambina che ha bisogno di aiuto. La musica dal vivo coinvolge il pubblico e porta un messaggio di solidarietà, trasformando le note in un gesto concreto di supporto. L’ingresso è gratuito, ma si invita a donare per sostenere le attività benefiche.

Una storia tenera e delicata per ricordare a tutti che l'amicizia è una vera ricchezza. A portarla in scena, domenica 22 alle 11, alla Sala Estense, sarà l'orchestra a plettro Gino Neri che, con lo spettacolo ‘Quante note ha zio Tobia’, per ricordare la piccola Valentina e sostenere le attività dell'associazione Oltre le nuvole. L'evento benefico è stato voluto e organizzato dalla famiglia della bimba prematuramente scomparsa. L'ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà interamente devoluto all'associazione di volontariato Oltre le nuvole, che si occupa di progetti di sostegno ai bambini con disabilità in difficoltà economiche, con percorsi di riabilitazione e fisiokinesiterapia.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

