Nel 2015, un giovane italiano che lavora nel pubblico a Stoccolma racconta di aver negoziato il suo stipendio e di aver notato che restare troppo in ufficio viene interpretato come un segnale di problemi. A 22 anni, Maurizio Freddo decide di lasciare l’Italia con l’obiettivo di costruire un percorso professionale e personale in Svezia.

Svezia, agosto 2015. Maurizio Freddo ha poco più di vent’anni e un’idea abbastanza chiara: abbandonare l’Italia per costruirsi un futuro professionale e personale che qui non riesce a immaginare. “Sono partito come studente, con un Erasmus un po’ particolare tra l’Università di Torino e il KTH di Stoccolma ”, racconta a ilfattoquotidiano.it. Un programma di doppia laurea in pianificazione urbana che prevedeva un semestre in più e un requisito non banale: imparare lo svedese fino a un livello intermedio. La Svezia non è una scelta casuale. Maurizio studia sistemi di pianificazione urbana e dei trasporti, in più i paesi nordici lo affascinano da sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lavoro nel pubblico a Stoccolma e ho negoziato il mio stipendio. Se resti troppo in ufficio pensano che tu abbia dei problemi”

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