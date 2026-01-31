Nei giorni scorsi ho perso mio padre. Era molto anziano e ha avuto la fortuna di vivere una vita in gran parte serena. La sua morte ha riacceso il dibattito sull’eutanasia, un tema che sta dividendo molte persone. Non si tratta di un argomento facile, ma è importante affrontarlo senza pregiudizi e senza dogmi. La discussione deve essere aperta e concreta, come si merita chi si trova ad affrontare scelte così delicate.

Nei giorni scorsi ho perso mio padre. Che era molto anziano e ha avuto la fortuna di divere una vita in gran parte serena. E’ un dolore che non conosce però i limiti dell’età, pur essendo purtroppo ineludibile. Mio padre nell’ultimo anno, pur mantenendo intatta la sua lucidità, ha sofferto molto sul piano fisico. E tante volte, in quei momenti, ho pensato al dibattito sul fine vita, che è un tema delicato, profondo, rispetto al quale i giudizi netti sono sbagliati. La libertà è anche quella di essere credenti. Mio padre aveva il dono della fede. Non dogmatica o clericale, ma semplice e rurale. Credeva che la vita appartenesse a Dio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ho perso mio padre che amava la vita: il dibattito sull’eutanasia non escluda e non abbia dogmi laici

Approfondimenti su Padre Vita

Pierdavide Carone condivide il suo percorso di vita, segnato da sfide personali e professionali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Padre Vita

Argomenti discussi: Fiorello abbraccia Stefano De Martino: Ho perso mio padre alla tua età; Rosario Fiorello: Vicino a Stefano De Martino. So cosa sta passando, alla stessa età ho perso mio padre; Alla stessa età di Stefano ho perso mio padre: cordoglio e commozione di Fiorello per De Martino; Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la morte del padre.

Alla stessa età di Stefano ho perso mio padre: cordoglio e commozione di Fiorello per De MartinoIl dolore dello showman che ricorda anche un divertente aneddoto con Valentino: Mi guardava e pensava: come si è vestito? ... ilfattoquotidiano.it

Ho perso mio padre quando avevo la stessa età di Stefano. Le toccanti parole di Fiorello per De MartinoC'è anche Rosario Fiorello tra i (numerosi) volti dello spettacolo che in queste ore stanno dedicando un pensiero a Stefano De Martino per il drammatico lutto che lo ha colpito: la morte del padre Enr ... today.it

Kalidou Koulibaly ha perso suo padre Condoglianze a lui e alla sua famiglia - facebook.com facebook