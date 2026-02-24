Arisa | Vorrei un figlio ho investito troppo nel lavoro e poco sulla vita Se finisce tutto resto con nulla

Arisa rivela di desiderare un figlio, dopo aver dedicato troppo tempo al lavoro e poco alla vita, perché teme di aver investito tutto senza lasciare nulla. La cantante si apre nel podcast di Gianluca Gazzoli, a poche ore dal debutto a Sanremo 2026, parlando anche di un dramma familiare: sua madre ha perso due bambini in gravidanza. La cantante esprime gratitudine per essere ancora viva e riflette sul suo futuro personale.

