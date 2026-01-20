Consulenti lavoro | doppio appuntamento per Forum Lavoro Fiscale 2026 22 e 29 gennaio

Il Forum Lavoro e Fiscale 2026, organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, si svolgerà con due incontri programmati il 22 e il 29 gennaio. L'evento offre un'occasione di approfondimento e confronto sulle tematiche principali del settore, coinvolgendo professionisti e operatori del comparto. Due appuntamenti distinti, utili per aggiornarsi sulle ultime novità e sviluppi normativi.

(Adnkronos) – Doppio appuntamento quest'anno per il Forum lavorofiscale organizzato dalla Fondazione studi consulenti del lavoro. In occasione della sua 38ma edizione, il consueto incontro dedicato alle novità normative di inizio anno si terrà nelle giornate del 22 e del 29 gennaio, a partire dalle ore 15.00 in diretta sulla web tv di categoria e.

