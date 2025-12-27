Il Comune di Potenza Picena si è appena aggiudicato un finanziamento di 90mila euro nell’ambito di un bando ministeriale: la somma sarà utilizzata per la realizzazione di "interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all’area aperta". Nello specifico, gli interventi riguarderanno l’ area sosta camper di Porto Potenza Picena. A entrare nei particolari è l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Noemi Tartabini: "Il progetto, redatto dall’ingegnere Pietro Scarano, prevede la realizzazione nell’attuale spazio di un’area camper service, l’installazione di colonnine per la ricarica dei camper, la predisposizione di un’area ricarica per biciclette elettriche e di un’area per la raccolta differenziata, accessi automatizzati, connessione wi-fi, illuminazione pubblica e sottoservizi, impianto di videosorveglianza e apposita recinzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondi in arrivo per migliorare l’area camper

