La Federazione dei Fisioterapisti dello Sport si è incontrata a Roma in una giornata dedicata a discutere di prevenzione, riabilitazione e supporto degli atleti. Nel corso dell’evento, sono intervenuti grandi specialisti di fisioterapia e medicina dello sport. La federazione ha annunciato di lavorare con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per migliorare la formazione degli operatori che assistono gli atleti durante le competizioni e gli allenamenti.

Grandi specialisti della fisioterapia e della medicina dello sport riuniti per una giornata di approfondimento e confronto su prevenzione, riabilitazione e supporto degli atleti. Si è svolto oggi a Roma, presso l’Hilton Rome EUR, il 3° Convegno Nazionale della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS), per discutere e condividere approcci, collaborazioni, casi pratici e metodologie. Il presidente della FIFS, Riccardo Torquati, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza della formazione e dell’aggiornamento continuo: «Questo convegno rafforza il ruolo della Federazione e riconosce l’importanza crescente del fisioterapista dello sport, una presenza di supporto costante per l’atleta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Federazione dei Fisioterapisti dello Sport riunita a Roma: «Al lavoro con il CONI per migliorare la formazione degli operatori che assistono gli atleti»

