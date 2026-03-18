Tornare al Racing è un mio desiderio | sto cercando di convincere mia moglie | il sogno di Lautaro Martinez

Da ilfattoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez ha dichiarato di voler tornare al Racing, cercando di convincere sua moglie. Attualmente si sta riprendendo dall’infortunio e punta a contribuire alla conquista dello scudetto con l’Inter, mentre si prepara anche per il Mondiale con l’Argentina. Il suo obiettivo è riprendere la carriera al massimo livello, seguendo i propri piani personali e professionali.

Il rientro dall’ infortunio, lo scudetto da conquistare con l’ Inter e poi il Mondiale con l’ Argentina. Sono questi i tre obiettivi di Lautaro Martinez per il finale di stagione. Guardando a un futuro più lontano, però, l’attaccante di Bahia Blanca confessa di avere un altro sogno: “Tornare al Racing è un mio desiderio: sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta. Ovviamente dipende da tante cose, famigliari ma anche come sto fisicamente. Ma il mio sogno è quello di tornare a giocare al Racing per almeno un anno, non so quando”, ha spiegato in un’intervista a Racing Radio. Con la maglia biancoceleste del club di Avellaneda, Lautaro ha visto sbocciare la sua carriera, sotto l’ala di un mentore come Diego Milito, che è stato poi uno degli artefici del suo trasferimento all’Inter, come in un’ideale passaggio di testimone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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