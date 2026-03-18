Lautaro Martinez ha dichiarato di voler tornare al Racing, cercando di convincere sua moglie. Attualmente si sta riprendendo dall’infortunio e punta a contribuire alla conquista dello scudetto con l’Inter, mentre si prepara anche per il Mondiale con l’Argentina. Il suo obiettivo è riprendere la carriera al massimo livello, seguendo i propri piani personali e professionali.

Il rientro dall’ infortunio, lo scudetto da conquistare con l’ Inter e poi il Mondiale con l’ Argentina. Sono questi i tre obiettivi di Lautaro Martinez per il finale di stagione. Guardando a un futuro più lontano, però, l’attaccante di Bahia Blanca confessa di avere un altro sogno: “Tornare al Racing è un mio desiderio: sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta. Ovviamente dipende da tante cose, famigliari ma anche come sto fisicamente. Ma il mio sogno è quello di tornare a giocare al Racing per almeno un anno, non so quando”, ha spiegato in un’intervista a Racing Radio. Con la maglia biancoceleste del club di Avellaneda, Lautaro ha visto sbocciare la sua carriera, sotto l’ala di un mentore come Diego Milito, che è stato poi uno degli artefici del suo trasferimento all’Inter, come in un’ideale passaggio di testimone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tornare al Racing è un mio desiderio: sto cercando di convincere mia moglie”: il sogno di Lautaro Martinez

Articoli correlati

Leggi anche: Lautaro ammette: «Il desiderio di tornare al Racing è sempre presente in me. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter, vi svelo il mio sogno»

Lautaro: "Ho 3 anni di contratto all'Inter, ma il mio sogno è tornare al Racing, prima o poi""Tornare al Racing è un mio desiderio: sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta.

Reborn as unloved wife, I was heard inner thoughts by CEO, changed fate!#chinesedrama

Aggiornamenti e notizie su Lautaro Martinez

Temi più discussi: Lautaro: Con l’Inter ho un contratto, in futuro sogno di tornare al Racing. Milito mi ha…; Lautaro e il richiamo del Racing: Tornare è un sogno, ma dipende da tanti fattori; Lautaro il milanese: Meglio il risotto della pizza. Che dispiacere non esserci nel derby; Diretta Pisa-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN.

Inter, Lautaro: Il desiderio di tornare al Racing è sempre presenteLautaro Martinez e il sogno (suo, ma anche dei tifosi) di un ritorno al Racing. È un tema ricorrente, nell’intervista rilasciata a Racing. tuttomercatoweb.com

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, preoccupa i nerazzurri con le sue dichiarazioni in merito al proprio futuroL’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, preoccupa i nerazzurri con le sue dichiarazioni in merito al proprio futuro Intervistato da Racing Radio, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez ... calcionews24.com

Lautaro Martinez ha parlato del suo desiderio di tornare al Racing Nulla che faccia preoccupare i tifosi dell'Inter nell'immediato, ma l’attaccante argentino, cresciuto nel club di Avellaneda, prima o poi vuole tornare - https://www.tuttomercatoweb.com/serie - facebook.com facebook

Lautaro Martinez: "Sogno di fare almeno un anno al Racing. Ho tre anni all' #Inter e vorrei..." x.com