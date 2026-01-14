Maceratese tra presente e mercato Piace Didio dell’Atletico Ascoli
La Maceratese si prepara alla sfida di Fossombrone, un appuntamento cruciale dopo le recenti sconfitte nelle prime due giornate del girone di ritorno. Tra le tensioni del mercato e l’importanza del presente, la squadra di Didio dell’Atletico Ascoli cerca di risollevarsi e di consolidare la propria posizione in classifica. Un momento di riflessione e di impegno per affrontare con determinazione il prossimo impegno.
È una Maceratese divisa tra mercato e presente perché la gara di domenica a Fossombrone è di fondamentale importanza dopo le sconfitte nelle prime due giornate del girone di ritorno. C’è da riprendere a fare punti ed evitare il brutto avvio di inizio stagione quando i biancorossi hanno accusato tre sconfitte nelle prime tre giornate. La squadra ha ripreso a lavorare e c’è un cauto ottimismo perché il giovane laterale esterno Ciattaglia possa essere recuperato, comunque il giocatore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per avere la certezza che tutto sia a posto. Per quanto riguarda il mercato tutto dipende da Neglia e Vanzan, non arriverà nessuno se i due calciatori non dovessero accasarsi altrove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
