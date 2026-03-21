Laura Pirovano si aggiudica la Coppa di discesa libera della stagione 20252026, mentre Paris conquista un risultato memorabile in discesa a Kvitfjell. La squadra italiana conclude con successo la Coppa del Mondo nella specialità della velocità, portando a casa un risultato importante. La competizione si è svolta sulle piste norvegesi, con numerosi atleti in gara e risultati che hanno fatto notizia.

L'Italsci chiude in bellezza la Coppa del Mondo nella velocità. Laura Pirovano vince la Coppa di discesa libera 20252026. L'azzurra fa segnare il miglior crono (1'30"85) e precede Emma Aicher, quarta a 0"37 unica avversaria aritmeticamente ancora in gioco, nell'ultima gara dell'anno a Kvitfjell conquistando la terza vittoria in carriera nel massimo circuito e la prima Coppa di specialità. Un suggello a una stagione conclusa in straordinario crescendo, con uno stato di forma che già aveva portato la 28enne di Trento a sfiorare il podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gloria e applausi anche per Dominik Paris, il grande vecchio dello sci italiano che domina per la la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell, che ha aperto le Finali di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Laura Pirovano vince la Coppa di discesa, Paris nel mito: trionfo azzurro a Kvitfjell

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