ASSO PIGLIATUTTO! Laura Pirovano vince la discesa di Kvitfjell e celebra la Coppa del Mondo di specialità!

Laura Pirovano ha vinto la discesa di Kvitfjell, portando a casa la sua terza vittoria in Coppa del Mondo di specialità. La sciatrice trentina ha concluso la gara con il miglior tempo, confermando il suo ruolo di protagonista in questa disciplina. Con questa vittoria, Pirovano si è assicurata la Coppa del Mondo di discesa libera.

Laura Pirovano è la nuova regina della discesa libera. La trentina completa l’impresa, trionfando anche a Kvitfjel e centrando la terza vittoria della carriera di Coppa del Mondo. Un finale di stagione da sogno per Pirovano, che dopo la doppietta in Val di Fassa era balzata in testa alla classifica di specialità. Con tutta la pressione addosso, partita anche dopo la rivale Emma Aicher, l’azzurra si è regalata un sogno, andando a vincere la discesa e conquistando così la sua prima sfera di cristallo della carriera. Un vero e proprio capolavoro dall’inizio alla fine quello della trentina, che ha saputo resistere nella parte alta e poi si è scatenata nelle curve della parte centrali, prendendosi anche dei rischi clamorosi, che hanno fatto tremare tutti i tifosi italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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