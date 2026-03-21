laura pirovano vince gara e coppa di discesa

A Kvitfjell, in Norvegia, Laura Pirovano, atleta di 28 anni di Trento, ha conquistato la vittoria nella gara di discesa valida per la Coppa del Mondo 20252026. La sciatrice ha mantenuto il primato in classifica di specialità, superando la rivale Emma Aicher, e ha chiuso la stagione con il successo nell'ultima discesa.

KVITFJELL (NORVEGIA) - Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa 20252026. La 28enne di Trento non sbaglia a Kvitfjell, difende il primato in classifica di specialità su Emma Aicher e mette la ciliegina sulla torta vincendo l'ultima discesa stagionale. L'azzurra ferma il cronometro sul tempo di 1'30"85 e precede di 0"15 la statunitense Breezy Johnson. Terza la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0"25) seguita dall'austriaca Ariane Radeler (+0"29) e da Aicher, quinta a 0"37 da Pirovano. La Coppa del mondo di discesa resta in Italia dopo il trionfo di Federica Brignone nel 2025. Italia che si conferma padona della... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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