Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se… Le combinazioni per l’ultima gara | 4 in corsa!

Laura Pirovano ha conquistato il primo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di discesa libera, con un solo appuntamento ancora da disputare. La gara finale si terrà il 21 marzo a Lillehammer, dove si deciderà chi vincerà la stagione. Attualmente, sono quattro le concorrenti in corsa per la vittoria finale, con Pirovano che guida la classifica.

Laura Pirovano si è issata al comando della classifica della Coppa del Mondo discesa libera quando manca una sola gara al termine della stagione, in programma il prossimo 21 marzo nell’ambito delle finali di Lillehammer. L’azzurra si presenterà in Norvegia con 436 punti all’attivo e un vantaggio di 28 punti nei confronti della tedesca Emma Aicher, sua grande rivale per la conquista della Sfera di Cristallo. La statunitense Lindsey Vonn è a -36 ma è infortunata e dunque è fuori dai giochi, la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (-85) e l’austriaca Cornelia Huetter (-92) sono decisamente più lontane ma mateticamente in corsa. Dopo aver ronzato a... 🔗 Leggi su Oasport.it

Coppa del Mondo sci, a Laura Pirovano la discesa della Val di Fassa: vince per un centesimo(Adnkronos) – La Volata di Passo San Pellegrino battezza la prima, grande vittoria per la trentina Laura Pirovano in Coppa del mondo di sci.

Laura Pirovano in corsa per la Coppa del Mondo di discesa: la classifica a due gare traguardoLa stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile si avvia verso il suo epilogo con soltanto due manche ancora da disputare in ciascuna delle...

Laura Pirovano fa il bis, vince anche la seconda discesa in Val di Fassa per un centesimoLaura Pirovano fa il bis. Dopo la vittoria di venerdì 6 marzo, la sua prima in carriera, l'azzurra ha conquistato anche la seconda discesa libera in Val di ... lapresse.it

Laura Pirovano, uno splendido bis! A casa sua in Val di Fassa vince la seconda discesa in due giorniL'azzurra, già trionfatrice ieri, ha preceduto l'austriaca Huetter e la svizzera Sutter (a 5 centesimi). Solo 11 Goggia, preceduta al 9° posto da Nicole Delago ... msn.com

LAURA AL COMANDO!!! Quando manca una sola gara al termine della Coppa del Mondo di Discesa Libera, Laura Pirovano comanda la classifica generale con 28 punti di vantaggio su Emma Aicher e, con Kira Weidle-Winkelmann e la Huetter, saranno le un - facebook.com facebook

LAURA NON VUOLE FERMARSIIIIIII Continua il weekend magico di Laura Pirovano, che in meno di 24 ore passa dal tabù del podio alla doppietta nella discesa di casa in Val di Fassa. Decisivo un altro centesimo, stavolta su Cornelia Hütter La 28enn x.com