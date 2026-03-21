Laura Pirovano ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera grazie alla sua performance nell’ultima gara stagionale a Kvitfjell, in Norvegia. La competizione si è svolta su una pista montana, attirando atleti provenienti da diverse nazioni. L’evento ha concluso la stagione sportiva, confermando il suo successo finale nella classifica generale.

AGI - Laura Pirovano ha conquistato la Coppa del mondo di discesa libera in virtù della vittoria nell'ultima gara della stagione a Kvitfjell in Norvegia. Per la campionessa trentina dopo una lunga serie di quarti e quinti posti, nell'ultimo mese ha centrato tre successi: la doppietta in Val di Fassa e quella di oggi. La diretta rivale, la tedesca Emma Aicher, nella gara odierna non è andata oltre al quinto posto a 37 centesimi. Pirovano ha vinto sulla pista 'Olympiabakken' facendo la differenza nel tratto centrale e tagliando il traguardo in 1'30"85. Seconda a 15 centesimi l'americana Breezy Johnson, terza a 25 la teutonica Kira Weidle-Winkelmann. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Laura Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera

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Laura Pirovano ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera di sci

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