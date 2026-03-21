Laura Pirovano ha vinto la discesa libera femminile alle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e si è aggiudicata la classifica di specialità, diventando la quarta italiana di sempre a riuscirci dopo Isolde Kostner, Sofia Goggia e Federica Brignone. La sciatore ha dichiarato di provare una paura forte di far cadere la coppa, ammettendo che tra qualche giorno troverà le parole giuste.

Laura Pirovano ha vinto la discesa libera femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e, contestualmente, ha conquistato la classifica di specialità, quarta italiana di sempre a riuscire nell’impresa dopo Isolde Kostner, Sofia Goggia e Federica Brignone. Le emozioni dell’azzurra: “ Ho una paura folle di farla cadere, questa Coppa. Davvero non so cosa dire: se già le vittorie in Val di Fassa mi avevano tolto le parole, oggi è davvero incredibile. Al traguardo sono crollata in lacrime. In partenza ero tesa, in gara non mi sentivo perfetta e le prove non erano andate bene. Avevo quasi paura a guardare il risultato, perché non mi aspettavo nulla, e poi quando ho visto è stato devastante “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano: “Ho una paura folle di far cadere la Coppa, forse tra qualche giorno troverò le parole adatte”

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SOGNA RAGAZZA, SOGNA E stringila forte, Lolli. Sei la quarta azzurra nella storia a vincere la Coppa di discesa! Isolde Kostner (2001 e 2002) Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) Federica Brignone (2025) Laura Pirovano (2026) La lasci in buone x.com