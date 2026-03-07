Laura Pirovano incredula | Coppa del Mondo? Surreale…Tanta sfortuna in due giorni ho pareggiato i conti

Laura Pirovano ha conquistato la vittoria nella seconda discesa libera della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che si è svolto sulla pista La VolatA al Passo San Pellegrino. Dopo aver pareggiato i conti in due giorni, l’atleta si è detta incredula e ha descritto la situazione come surreale, sottolineando la sfortuna accumulata in breve tempo.

Laura Pirovano ha vinto la seconda discesa libera della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista La VolatA al Passo San Pellegrino. La trentina ha replicato il successo conseguito ieri sulle nevi dolomitiche, primeggiando ancora con un solo centesimo di vantaggio sulla seconda classificata (ieri la tedesca Emma Aicher, oggi l'austriaca Cornelia Huetter) e conquistando la seconda affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. L'azzurra è balzata in testa alla classifica di specialità quando all'appello mancano solo le Finali di Lillehammer: la nostra portacolori può...