Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera alle Finali di Kvitfjell, ottenendo il suo terzo successo consecutivo dopo aver conquistato la doppietta in Val di Fassa. La sciatrice italiana ha espresso la sua preoccupazione nel commentare la possibilità di far cadere la coppa, dicendo di avere una paura folle di lasciarla scivolare. La vittoria rappresenta un risultato importante per la sua carriera.

Laura Pirovano non riesce ancora a crederci. La sciatrice azzurra ha conquistato la Coppa del Mondo di discesa libera alle Finali di Kvitfjell, firmando il terzo successo consecutivo dopo la doppietta in Val di Fassa. Un’impresa inattesa fino a poche settimane fa, raccontata dalle sue parole a caldo: “Ho una paura folle di farla cadere, questa coppa. Davvero non so cosa dire ”, ha confessato subito dopo la gara. La 28enne trentina, che fino a questo marzo non era mai salita su un podio in Coppa del Mondo, si ritrova ora con tre vittorie consecutive e la Sfera di Cristallo di specialità tra le mani. “Se già le vittorie in Val di Fassa mi avevano tolto le parole, oggi è davvero incredibile ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho una paura folle di farla cadere, questa coppa. Guardare il risultato è devastante”: Pirovano non riesce a crederci

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