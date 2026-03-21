Laura Pirovano da sogno | vince la discesa libera di Kvitfjell e si prende la Coppa del Mondo di specialità

Laura Pirovano ha conquistato la vittoria nella terza discesa libera consecutiva alle finali di Kvitfjell, aggiudicandosi anche la Coppa del Mondo di specialità. La gara si è svolta sulla pista norvegese, con la sciatrice italiana che ha completato il percorso in tempi record, superando gli avversari e confermando la sua supremazia in questa stagione.

Laura Pirovano vince la terza discesa libera consecutiva di questo suo finale di stagione da sogno, trionfando nelle finali di Kvitfjell. La 28enne trentina si aggiudica così anche la coppa di specialità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: ASSO PIGLIATUTTO! Laura Pirovano vince la discesa di Kvitfjell e celebra la Coppa del Mondo di specialità! Sci, Laura Pirovano è fantastica: prima a Lillehammer, è sua la Coppa di specialità in discesa liberaSpettacolare, splendida, eccezionale: Laura Pirovano conquista la Coppa di discesa libera con una prova strepitosa finendo davanti a tutte le sue... Contenuti utili per approfondire Laura Pirovano da Temi più discussi: Laura Pirovano vince la Coppa di Discesa libera se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se…I possibili incastri con Emma Aicher; Laura per entrare nella storia dell'Italjet: Pirovano pettorale 14 per la discesa-verità, Aicher partirà con l'11; Chi è Laura Pirovano e perché la sua Coppa di discesa è più di una favola. Pirovano da sogno: vince la Coppa del mondo di discesa libera! È il primo trionfo in carrieraNelle finali di sci alpino a Lillehammer, l'azzurra si laurea campione di specialità per la prima volta. Battuta la concorrenza della tedesca Emma Aicher ... corrieredellosport.it Sci alpino, Pirovano da sogno: vince le finali a Kvitjfell e si aggiudica la coppa di discesaKVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) - Laura Pirovano vince la Coppa di discesa libera 2025/2026. L'azzurra fa segnare il miglior crono (1'3085) e precede Emma Aicher, quarta a 037 unica avversaria arit ... msn.com Laura Pirovano e Sofia Goggia, reduci da Are e al comando delle classifiche di discesa e super-g, hanno trascorso con lo staff della nazionale un paio di giornate nel nord della Norvegia, prima del trasferimento nella sede che ospiterà le gare veloci dell'ultimo facebook Laura Pirovano torna a qualificarsi in gigante dopo 5 anni! E non lo disputava dal 2024… - x.com