Sci Laura Pirovano è fantastica | prima a Lillehammer è sua la Coppa di specialità in discesa libera

Laura Pirovano ha vinto la Coppa di specialità in discesa libera a Lillehammer, chiudendo con il tempo di 1’30”85. La sciatrice si è imposta su tutte le altre concorrenti, ottenendo il miglior risultato della gara. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno assistito a una prova molto convincente sulla pista norvegese.

Spettacolare, splendida, eccezionale: Laura Pirovano conquista la Coppa di discesa libera con una prova strepitosa finendo davanti a tutte le sue avversarie a Lillehammer chiudendo con il tempo di 1’30”85. Doveva fare meglio della tedesca Emma Aicher difendendo i 28 punti di vantaggio e ci è riuscita alla grande conquistando la Coppa di specialità. In stagione, è anche la sua terza vittoria nella specialità, superba Pirovano. La splendida discesa di Pirovano. Da subito, la 28enne trentina inizia la discesa con ottime linee perdendo soltanto pochissimi centesimi nei primi due intertempo rispetto all’americana Johnson che la precedeva. Nella... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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