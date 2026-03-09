Coppa del Mondo di sci doppietta per Laura Pirovano in discesa libera | vittoria per 1 centesimo in entrambe le gare - VIDEO

Durante il fine settimana, l’atleta italiana ha ottenuto due vittorie consecutive nella discesa libera di Coppa del Mondo, entrambe con un margine di un solo centesimo sulla rivale tedesca. Nella prima gara, aveva già conquistato il suo primo successo in questa competizione, superando di un centesimo Emma Aicher, e ha replicato nella seconda, mantenendo un distacco minimo tra le due concorrenti.

Nella prima gara del fine settimana l'azzurra aveva conquistato il suo primo successo in Coppa del Mondo precedendo di appena un centesimo la tedesca Emma Aicher. Il giorno successivo Pirovano si è ripetuta con una gara molto simile, battendo per appena un centesimo l'austriaca Cornelia Huetter.