Durante un dibattito televisivo, Laura Boldrini ha pronunciato parole offensive nei confronti di Umberto Bossi, pochi giorni dopo la sua scomparsa. La sua frase ha provocato un momento di tensione e silenzio in studio, mentre i presenti assistevano alla scena. La reazione del pubblico e degli altri partecipanti è stata di sorpresa, con alcuni volti che mostrano imbarazzo o sconcerto.

La morte di Umberto Bossi aveva creato, almeno per qualche ora, un clima raro: cordoglio bipartisan e messaggi trasversali, da Mattarella a Salvini, passando per Tajani e vari esponenti dell’opposizione. Poi, però, è arrivata una voce fuori dal coro. Ed è stata impossibile da ignorare. Nel primo giorno dopo la scomparsa del fondatore della Lega Nord, Laura Boldrini ha scelto di non unirsi al tono conciliante. Ospite in tv, ha parlato senza filtri della figura politica di Bossi, lasciando lo studio (e il pubblico) in un evidente momento di gelo. Dove è successo: l’intervento a “L’aria che tira” su La7. La scena si è consumata durante “L’aria che tira”, il programma condotto da David Parenzo su La7. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Laura Boldrini insulta Umberto Bossi dopo la morte, gelo in studio: cosa ha detto

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