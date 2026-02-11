La moglie di Sarcina insulta Clizia Incorvaia | avete visto cosa ha detto? Parole pesanti è guerra!

La lite tra Clizia Incorvaia e l’entourage di Francesco Sarcina diventa sempre più accesa e visibile. I due si sono affrontati in pubblico, con parole dure e accuse pesanti. La situazione si fa calda, e non sembra esserci ancora una soluzione in vista.

Lo scontro tra Clizia Incorvaia e l’ entourage di Francesco Sarcina si fa sempre più acceso e pubblico. Dopo le recenti dichiarazioni televisive dell’influencer, è arrivata una replica durissima sui social che ha riacceso il dibattito e polarizzato l’opinione pubblica. Al centro della bufera, ancora una volta, accuse gravissime e parole che pesano come macigni. Clizia Incorvaia racconta quello che avrebbe subito da Francesco Sarcina: le rivelazioni shock. Ospite a Verissimo, Clizia Incorvaia è tornata a parlare della sua relazione passata con il frontman de Le Vibrazioni, ribadendo accuse molto forti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina dal 2024, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia, ex di Sarcina, apparse a Verissimo.

Recentemente, Clizia Incorvaia è tornata a commentare la sua relazione con Francesco Sarcina durante un’intervista a Verissimo, suscitando discussioni.

Argomenti discussi: Dirò tutto, Clizia Incorvaia replica alla moglie di Sarcina a Verissimo; Clizia Incorvaia risponde a Nayra Garibo (moglie di Sarcina): Concentrati su di te, non sai cosa ho vissuto con lui; Clizia Incorvaia replica alla moglie dell'ex marito Francesco Sarcina: Sono felice che non abbia subito le violenze che ho subito io; Clizia Incorvaia, la moglie di Francesco Sarcina torna ad offendere l'influencer: Oca travestita da cigno, non sa chi è.

