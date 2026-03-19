Addio Umberto Bossi le parole di Bersani dopo la notizia della morte

Dopo la notizia della scomparsa di Umberto Bossi, sono arrivate le parole di un esponente politico. Inizialmente si è mantenuto il silenzio, poi sono cominciate a circolare voci sempre più insistenti e infine sono trapelate alcune notizie, partite da Varese e diffuse rapidamente.

Prima il silenzio, poi le voci sempre più insistenti, infine quel filo di notizie che da Varese ha iniziato a correre veloce. In ospedale l’attesa si è fatta pesante, di quelle che stringono lo stomaco. E in poche ore il Paese si è ritrovato a guardare nella stessa direzione. Perché quando la salute di un personaggio che ha segnato un’epoca precipita, non è mai solo una questione privata. È un pezzo di memoria collettiva che si muove, tra ricordi, polemiche mai del tutto sopite e un rispetto trasversale che, sorprendentemente, in certi momenti riaffiora. Addio a Umberto Bossi: il cordoglio trasversale della politica. Umberto Bossi è morto. Il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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