Entra in un negozio fingendo di cercare lavoro poi ruba 100 euro e fugge | arrestato dai carabinieri dopo una violenta rissa e un inseguimento da film
Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Langhirano dopo aver rubato 100 euro dalla cassa di un negozio a Traversetolo. L’intervento è seguito a un tentativo di furto che ha coinvolto anche una violenta rissa e un inseguimento. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che aveva finguto di cercare lavoro prima di compiere il furto e darsi alla fuga.
Ruba 100 euro dalla cassa di un negozio a Traversetolo: arrestato 23enne dai carabinieri di Langhirano.Il ragazzo ha arraffato due banconote da 50euro dal registratore di cassa di un negozio del paese. Prima di darsi alla fuga ha anche lanciato uno sguardo beffardo alla commessa accennando un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Entra in un negozio fingendo di cercare lavoro, poi ruba 100 euro e fugge: arrestato dai carabinieri dopo una violenta rissa e un inseguimento da film.
