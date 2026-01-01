Entra in un negozio fingendo di cercare lavoro poi ruba 100 euro e fugge | arrestato dai carabinieri dopo una violenta rissa e un inseguimento da film

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Langhirano dopo aver rubato 100 euro dalla cassa di un negozio a Traversetolo. L’intervento è seguito a un tentativo di furto che ha coinvolto anche una violenta rissa e un inseguimento. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che aveva finguto di cercare lavoro prima di compiere il furto e darsi alla fuga.

