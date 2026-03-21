L’arte sbarca alla Malatestiana e a Casa Serra

Oggi alla Malatestiana e a Casa Serra si svolgono diversi eventi culturali con visite guidate e inaugurazioni. La giornata prevede anche incontri e presentazioni che coinvolgono pubblico e operatori del settore. Le iniziative si susseguono nel corso del pomeriggio, offrendo occasioni di approfondimento e scoperta delle esposizioni e delle novità all’interno delle due sedi.

Oggi giornata ricca di appuntamenti culturali, tra visite guidate e inaugurazioni. Il pomeriggio sarà caratterizzato dalla apertura di Casa Serra (viale Carducci, 29), a cura dagli studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’, indirizzo turistico, coordinati dalla docente Raffaella Martina, che da quattro anni, fungono da valorizzatori della dimora natale del letterato cesenate. L’iniziativa prevede due turni di visite guidate, alle 15 e alle 16.30, durante i quali il pubblico potrà scoprire da vicino gli ambienti della casa dello scrittore cesenate Renato Serra. L’appuntamento si arricchisce della presenza dello studioso d’arte Orlando Piraccini (nella foto), che accompagnerà il percorso con un approfondimento dedicato al lavoro di recupero delle opere di Gino Barbieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’arte sbarca alla Malatestiana e a Casa Serra Articoli correlati L’arte messa alla prova: Anila Rubiku I’m still standing (l’arte contemporanea dentro la Casa Circondariale)Per la prima volta l’arte contemporanea entra dentro la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna trasformando il carcere in un luogo di dialogo... In casa la tenda-serra per la marijuana con sistema di aerazione collegato alla finestra: un arrestoUna tenda-serra di marijuana con sistema di aerazione collegata a una finestra, 753 grammi di marijuana nascosti nel contenitore del letto e nella... Tutti gli aggiornamenti su Casa Serra Argomenti discussi: L’arte sbarca alla Malatestiana e a Casa Serra; Arte ed editoria in dialogo nella nuova mostra di Maurizio Cecchetti: apre La forma del libro, la forma del mondo.