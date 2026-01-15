L’arte messa alla prova | Anila Rubiku I’m still standing l’arte contemporanea dentro la Casa Circondariale
L’esposizione “I’m still standing” di Anila Rubiku segna un momento di innovazione nel panorama culturale, portando l’arte contemporanea all’interno della Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna. Questa iniziativa offre un’opportunità di confronto e riflessione, trasformando il carcere in uno spazio di dialogo e partecipazione culturale. Una prova di come l’arte possa aprire nuove prospettive e contribuire al processo di integrazione e recupero sociale.
Per la prima volta l’arte contemporanea entra dentro la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna trasformando il carcere in un luogo di dialogo e di partecipazione culturale. L’iniziativa, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale della Dozza, inserisce il carcere nel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
