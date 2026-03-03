In casa la tenda-serra per la marijuana con sistema di aerazione collegato alla finestra | un arresto

In una abitazione sono stati trovati 753 grammi di marijuana nascosti in un contenitore del letto e nella cassaforte, insieme a un barattolo con liquido contenente THC dal peso di 564 grammi. La polizia ha anche scoperto una tenda-serra per coltivare marijuana, dotata di un sistema di aerazione collegato alla finestra. Sono stati eseguiti degli arresti in relazione al materiale sequestrato.

Una tenda-serra di marijuana con sistema di aerazione collegata a una finestra, 753 grammi di marijuana nascosti nel contenitore del letto e nella cassaforte, un barattolo contenente liquido con principio attivo THC dal peso lordo di 564 grammi, oltre a 1.600 euro in banconote di piccolo taglio. Questo è quanto hanno trovato e sequestrato i poliziotti della squadra mobile in casa di un 46enne nel quartiere San Donato di Torino. L’uomo, cittadino italiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

