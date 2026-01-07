La Temporary Band suona Buena Vista social club Omaggio al son cubano sul palco del teatro Pavone

La Temporary Band presenta una reinterpretazione di “Buena Vista Social Club” sul palco del Teatro Pavone. L'evento fa parte del nuovo calendario culturale, promosso dal Comune e aperto a tutta la comunità. Una serata dedicata al son cubano, che arricchisce il programma musicale del teatro, offrendo un’occasione per ascoltare e apprezzare le sonorità di Cuba in un contesto qualificato e accessibile.

Il cartellone culturale del Teatro del Pavsone, con la gestione diretta dal Comune aperta a tutta la città, riparte nel nuovo anno nel segno della più travolgete musica cubana. Domenica alle 21 la Temporary Band suona “ Buena Vista social club ”, un concerto che si traduce in un viaggio musicale nella “Perla dei Caraibi”, da Compay Segundo a Ibrahim Ferrer, passando per Rubén González, sulle tracce di un repertorio che ha fatto la storia della musica latinoamericana. Lo spettacolo è interamente dedicato al Son Cubano e restituisce al pubblico il calore, la nostalgia e la forza vitale della vecchia La Habana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

