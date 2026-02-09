Dopo una stagione difficile, Dominik Fischnaller torna a salire sul podio olimpico. A Milano Cortina 2026 conquista il bronzo nello slittino, il suo secondo oro olimpico. Fischnaller, che ha affrontato problemi al gomito e una condizione fisica che non è più quella di un tempo, si gode questa medaglia come una delle più belle della carriera. Ora guarda già al 2030, con la voglia di tornare a vincere e di lasciare un segno duraturo.

Dominik Fischnaller bronzo a Milano Cortina 2026: cosa ha detto dopo la gara. Alla fine di una stagione tormentata da un problema al gomito e da una condizione fisica non più “da 25enne”, Dominik Fischnaller ha scelto il giorno giusto per ricordare a tutti chi è il campione. A Milano Cortina 2026 lo slittinista azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo, secondo podio olimpico dopo Pechino 2022, e lo ha fatto nel modo più cinematografico possibile: davanti alla famiglia, davanti al suo paese, davanti alla pista più discussa dell’ Olimpiade. “Sicuramente è la mia medaglia olimpica più bella”, ha detto da Casa Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Fischnaller, bis olimpico di bronzo nello slittino con vista sul 2030: ‘La medaglia più bella’

Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: Langenhan mostruoso sulla 'Eugenio Monti', Fischnaller rafforza il 3° posto a metà gara della sfida olimpica; Milano-Cortina 2026: guida alle medaglie dell'Italia. Calendario, speranze, obiettivi e atleti favoriti; Salto con gli sci, grande equilibrio nei primi allenamenti maschili alle Olimpiadi. Assenti Prevc e gli azzurri; Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina.

Fischnaller bronzo bis da... rilancio: Non mi fermo, ho ancora entusiasmo e con questi giovani...Parola a Dominik, di nuovo sul podio olimpico del singolo con un altro 3° posto nella notte di Cortina, dopo quello di Pechino 2022. Solo Langenhan e Mueller davanti a ... neveitalia.it

Dominik Fischnaller si conferma sul podio 4 anni dopo: bronzo olimpico nello slittino, Langenhan egemoneArriva un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per il paese ospitante. Dopo due giorni di gara praticamente perfetti Dominik Fischnaller ... oasport.it

HIGHLANDER FISCHNALLER Dal bronzo europeo a #Sigulda2014… Fino al bronzo olimpico di #MilanoCortina2026! 12 anni di medaglie, podi ed emozioni pazzesche nel singolo maschile di slittino. Senza contare le gare a squadre! SEI UN MITO DOM facebook

Un'altra medaglia per un atleta dei #Carabinieri a #MilanoCortina2026! Quattro anni dopo Pechino 2022, Dominik Fischnaller si conferma bronzo olimpico nello #slittinoGrandissimo! FISI x.com