La vita prima del lavoro | gli italiani sempre più stanchi di posti alienanti e sottopagati

Il rapporto Censis sul welfare aziendale pubblicato a fine febbraio evidenzia come sempre più lavoratori italiani si sentano stanchi e insoddisfatti, descrivendo i loro ambienti di lavoro come alienanti e sottopagati. La riflessione sulla scarsa utilità del lavoro in termini sia economici sia personali coinvolge un numero crescente di persone, che si interrogano sulla reale importanza di dedicarsi a un’attività spesso percepita come frustrante.

Perché dare tanta importanza al lavoro se lavorare paga, in termini sia monetari che esistenziali, sempre meno? Sembra questo l’interrogativo bruciante che si pongono i lavoratori italiani, almeno stando al Rapporto Censis sul welfare aziendale uscito a fine febbraio. Per la stragrande maggioranza dei dipendenti sondati, il benessere fisico e psicologico dovrebbe essere garantito come condizione primaria (88,2%). Secondo il 71%, l’attuale progresso tecnologico dovrebbe poter consentire di ridurre l’orario di lavoro (percentuale che aumenta all’88,8% fra i 18-34enni). Oltre la metà (55,1%) ritiene che l’ascesa nell’organigramma aziendale non costituisca più uno scopo a sé. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La vita prima del lavoro: gli italiani sempre più stanchi di posti alienanti e sottopagati Articoli correlati Leggi anche: La carriera non è più un totem: il lavoro perde centralità e gli italiani scelgono tempo, benessere e qualità della vita Leggi anche: Si beve sempre meno e questo uccide più posti di lavoro dell'AI Contenuti e approfondimenti su vita prima Temi più discussi: Death cleaning per alleggerire la vita prima della morte; Note to a friend, il senso della vita per un suicida; Mia, la gatta Cenerentola a cui La Zampa ha cambiato la vita prima di mezzanotte; L’Eid tra tende e macerie: Gaza ferita celebra la vita. Alfonso Signorini racconta la sua vita prima del coming out: Ero un bambino in prigioneAlfonso Signorini ha voluto condividere la sua esperienza sul coming out in un’editoriale pubblicato sulla rivista di cui è direttore, Chi. Se penso a me da bambino, mi guardo con tanta tenerezza. Un ... 105.net La vita prima: foto di momenti quotidiani all’interno di una RSASi terrà a Firenze nei locali de Le Murate, dal 9 al 18 febbraio 2017, la mostra fotografia La vita prima di Emiliano Cribari. L’esposizione, promossa dall'Ipasvi, ritrae la routine di chi non è più ... quotidianosanita.it La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé è nulla; sta a voi darle senso, e 1 valore non è altro che il senso che sceg ceglierete. Jean Jean-Paul Sartre facebook