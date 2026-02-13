Si beve sempre meno e questo uccide più posti di lavoro dell' AI

Le vendite di alcolici sono in calo da diversi mesi, e questa riduzione sta portando alla chiusura di numeriche attività commerciali, più di quanto facciano le preoccupazioni sull’intelligenza artificiale. Meno consumatori frequentano bar e pub, e molti esercenti si trovano costretti a chiudere o ridurre il personale. Un esempio concreto è il bar di quartiere in centro città, che ha già licenziato metà dei suoi dipendenti negli ultimi tre mesi a causa del calo degli incassi.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Si parla molto di intelligenza artificiale e dei posti di lavoro a rischio. Ma c'è un cambiamento molto meno rumoroso che sta già producendo effetti concreti sull'economia reale: stiamo bevendo meno alcolici. E quando cambiano le abitudini di consumo di prodotti storici come vino, birra e liquori, le conseguenze riguardano aziende, filiere e posti di lavoro. Lo ha fatto più del 70% della popolazione italiana over 15 nel 1999, il 68% nel 2023. Quasi stabile, sembrerebbe, ma in realtà quello che cambia è il modo di bere: in 25 anni, il consumo giornaliero è sceso dal 33,3% al 19%.