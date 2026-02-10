Le spine della sanità Liste d’attesa è allarme | Oltre duecento giorni per ottenere una visita

La sanità a Ferrara vive giorni difficili. Le liste d’attesa superano i 200 giorni per alcune visite specialistiche. Pazienti e medici sono preoccupati: i tempi sono troppo lunghi e il sistema sembra ingolfato. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

La sanità ferrarese affronta una crisi profonda, con liste d’attesa che superano i duecento giorni per alcune prestazioni specialistiche. Il dato emerge da un’analisi del gruppo Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, evidenziando criticità strutturali e disparità territoriali nell’accesso alle cure. La situazione, secondo il presidente del gruppo, Pietro Vignali, viola i principi di equità del sistema sanitario regionale. La denuncia di Forza Italia dipinge un quadro allarmante per la sanità a Ferrara, con tempi d’attesa che si estendono ben oltre le soglie considerate accettabili.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Liste Attesa Liste d’attesa in sanità, Cittadinanzattiva: fino a 360 giorni per una tac Le liste d’attesa in sanità rappresentano una delle criticità più rilevanti del Servizio Sanitario Nazionale. Sanità, sos liste d’attesa: “Un anno per l’oculista. Visita tiroide? Impossibile” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Liste Attesa Argomenti discussi: Le spine della sanità. Liste d’attesa, è allarme: Oltre duecento giorni per ottenere una visita; Anagni, torna il consiglio con due spine per l’amministrazione-Natalia; Se fioriscono le spine. Il romanzo di Glauco Giostra: dall'errore ci si può salvare. Le spine della sanità. Liste d’attesa, è allarme: Oltre duecento giorni per ottenere una visitaVignali (Forza Italia): Tra le criticità più evidenti ci sono urologia e neurologia. Uno stato di crisi strutturale, in piena violazione dei principi di equità. msn.com Sanità, risorse aggiuntive per ridurre le liste d’attesa e fronteggiare la carenza di personaleCagliari, 23 dicembre 2025 - La Giunta regionale ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie regionali e nazionali destinate alle prestazioni aggiuntive del personale del Servizio sanitario ... regione.sardegna.it Domenica 31 maggio apriremo le spine per la presentazione ufficiale della #benedikta25, la birra che celebra i nostri 25 anni Brassata da @brasseriecantillonofficiel con uva e vinacce del nostrano Cesanese di @damiano_ciolli, grazie ad un connubio pe facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.