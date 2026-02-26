Il lavoro al tempo dell’algoritmo Metalmeccanici Uil a congresso

Governare gli algoritmi, difendere il lavoro. I metalmeccanici di Uilm-Uil Milano Monza Brianza si interrogano sul futuro delle fabbriche e delle persone nel terzo congresso dell’organizzazione sindacale. Stamattina, i delegati, sono a a villa Jucker, a Legnano, per fare il punto sul confronto e la partecipazione "per riaffermare il valore del lavoro, dei diritti e della centralità delle persone nelle trasformazioni tecnologiche e produttive". A spiegare il senso dell’appuntamento è il segretario generale Uilm Rocco Palombella. "La Lombardia – dice – è il cuore del settore metalmeccanico, con il maggior numero di lavoratori occupati, oltre mezzo milione, e di imprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

