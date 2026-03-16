Un attacco con droni ha provocato un incendio nell’area industriale petrolifera di Fujairah, il principale hub di stoccaggio del Medio Oriente, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti. Le autorità locali hanno confermato l’incidente, avvenuto nel 17° giorno di raid dell’Iran nel Golfo, in risposta agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti. Fujairah è un punto strategico per il passaggio della metà del petrolio degli Emirati Arabi.

Un attacco con droni ha provocato un incendio nell’area industriale petrolifera di Fujairah, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti: lo hanno riportato le autorità, nel 17° giorno di raid dell’Iran nel Golfo in risposta agli attacchi di Israele e Usa. “Un incendio è scoppiato nella zona industriale petrolifera a seguito di un attacco con droni, senza causare feriti”, ha reso noto l’ufficio stampa del complesso industriale, precisando che le operazioni “proseguono” per domare il fuoco. E’ la seconda volta in poche ore che Fujairah finisce nel mirino. Sabato la struttura era stata colpita dai detriti di un drone intercettato e le operazioni di carico di greggio erano state sospese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, colpita Fujairah: principale hub di stoccaggio del Medio Oriente, da lì passa la metà del petrolio degli Emirati Arabi

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