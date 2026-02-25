‘La torta del presidente’ | il trailer del nuovo film di Hasan Hadi

Il film La torta del presidente, premiato a Cannes con la Caméra d’Or uscirà al cinema dal 19 marzo distribuito da Lucky Red. Il regista Hasan Hadi scava a fondo alla società iraniana degli Anni ’90, dalle usanze popolari al delicato spaccato socio-politico di quell’era. Scopriamo insieme il trailer ufficiale del film passato in Italia con grande successo al festival del cinema di Roma, per la sezione Alice nella città 2025. La sinossi del film delicato e terribile. Mentre la popolazione dell’Iraq degli anni ’90 lotta per sopravvivere alla guerra e alla carestia, in tutte le scuole del Paese è obbligatorio preparare una torta per festeggiare il compleanno del Presidente Saddam Hussein. Nonostante le sue preghiere di non essere scelta, la piccola Lamia di 9 anni viene sorteggiata per questo ‘prestigioso’ compito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

