Hasan Hadi | La mia infanzia con Saddam Hussein e la guerra è sempre attuale

Hasan Hadi ricorda con chiarezza la sua infanzia vissuta durante il regime di Saddam Hussein e i periodi di guerra che lo hanno coinvolto. Con parole dirette, descrive i momenti vissuti e le esperienze che lo hanno segnato, sottolineando come quegli anni siano ancora presenti nella sua memoria. La sua testimonianza si concentra su ricordi personali, senza entrare in analisi o interpretazioni.

Cinema Il regista racconta «La torta del presidente». Una bambina nell'Iraq degli anni '90, in sala da giovedì Cinema Il regista racconta «La torta del presidente». Una bambina nell'Iraq degli anni '90, in sala da giovedì L’infanzia è il momento della vita che più ci segna, ma anche il primo ricordo che scompare. Eppure rimane lì, a influenzarci in modo sotterraneo, pronta a riemergere quando gliene daremo l’occasione. Su queste note si muove La torta del presidente, esordio del regista iracheno Hasan Hadi che si è aggiudicato la Caméra d’or a Cannes 78, e in uscita il 19 marzo per Lucky Red. Un racconto reale e al... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Hasan Hadi: «La mia infanzia con Saddam Hussein e la guerra è sempre attuale» Articoli correlati Iraq 1990: la torta che sfidò Saddam HusseinIl 19 marzo 2026 le sale italiane accoglieranno l’arrivo di La torta del presidente, opera firmata dal regista iracheno Hasan Hadi, che ha già... ‘La torta del presidente’: il trailer del nuovo film di Hasan HadiIl film La torta del presidente, premiato a Cannes con la Caméra d’Or uscirà al cinema dal 19 marzo distribuito da Lucky Red. Una raccolta di contenuti su Hasan Hadi Temi più discussi: Hasan Hadi: La mia infanzia con Saddam Hussein e la guerra è sempre attuale; La Torta del Presidente: in anteprima esclusiva una clip del toccante fillm di Hasan Hadi; La torta del Presidente, tra commedia e dramma nell'Iraq anni '90; Mamlaket al-Qasab - La torta del Presidente. La Torta del Presidente: in anteprima esclusiva una clip del toccante fillm di Hasan HadiLa tenera storia di una bambina di 9 anni nell'Iraq degli anni '90 dominato dalla figura di Saddam Hussein è al centro di La torta del presidente di Hasan Hadi, migliore opera prima a Cannes in sala d ... comingsoon.it La torta del presidente, di Hasan HadiC’è questa bellissimo intermezzo di appena due minuti, girato con tre inquadrature e due POV, che rende la cifra della sorprendente maturità della regia di Hasan Hadi, capace con La torta del ... sentieriselvaggi.it Gianmaria Tammaro. . Il nuovo episodio di Prime Visioni, il podcast originale di Lucky Red disponibile esclusivamente su Spotify, è dedicato a La torta del presidente di Hasan Hadi, al cinema dal 19 marzo. Ho già parlato qualche giorno fa di questo film, e per - facebook.com facebook La torta del presidente, esordio alla regia di Hasan Hadi, è un film di una tenerezza e di una forza incredibili. È ambientato durante gli anni Novanta, in Iraq, quando Saddam Hussein era ancora al potere. E racconta la storia di una bambina, Lamia, interpretat x.com