Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni tra i magistrati, con scontri che hanno reso difficile il tentativo di rafforzare la posizione di alcuni giudici. Le divergenze interne hanno portato a un clima di confusione e scontro aperto, rendendo complicato il percorso verso un'unità interna. La situazione rimane ancora molto fluida e in evoluzione, senza segnali di una rapida risoluzione.

Era stato il Partito democratico a spingere Silvana Sciarra alla presidenza della Corte Costituzionale. Mercoledì pomeriggio invece, come scrive il Tempo, la toga doveva venire confermata alla presidenza della Scuola superiore della magistratura per altri due anni. Contemporaneamente, era previsto un blitz vero e proprio delle "toghe rosse" saltato però per mancanza del numero legale. E ora i componenti laici di centrodestra del Consiglio superiore della magistratura chiedono l'apertura di una pratica. Insomma, tra i magistrati le acque sono sempre più agitate, anche perché il referendum sulla giustizia ora è davvero alle porte e tutto potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Csm, fallito il blitz per blindare la toga rossa: esplode il caos, guerra tra magistrati

Quel fallito colpo di mano per blindare la toga rossa. Scoppia il caos al CsmÈ fallito ieri pomeriggio, per mancanza all'ultimo momento del numero legale, il blitz alla Scuola superiore della magistratura per blindare al...

Ad Atreju la toga rossa Silvia Albano difende le correnti del Csm. Gelo in platea, ma un piccolo applauso lo prende anche leiUn dialogo garbato, sebbene nient’affatto scevro da spigolosità e da qualche scambio di frecciate politiche, ma comunque molto nel merito, quasi...

Temi più discussi: Giustizia, il fallito colpo di mano per blindare la toga rossa. Scoppia il caos al Csm; Quel fallito colpo di mano per blindare la toga rossa Scoppia il caos al Csm; Silvia Albano smascherata | ecco come sta boicottando i centri in Albania.

Giustizia, il fallito colpo di mano per blindare la toga rossa. Scoppia il caos al CsmÈ fallito ieri pomeriggio, per mancanza all’ultimo momento del numero legale, il blitz alla Scuola superiore della magistratura per blindare al vertice dell’istituto, per i prossimi due anni, Silvana ... msn.com

Csm, oggi il «blitz» di Mattarella per abbassare i toni dello scontro: «Serve rispetto vicendevole tra istituzioni»Il capo dello Stato ha deciso di andare a presiedere il plenum del Csm: «In 11 anni», ha detto, «mai qui per questioni ordinarie». La volontà di dare un segnale e la «preoccupata attenzione» di fronte ... roma.corriere.it

Quel fallito colpo di mano per blindare la toga rossa. Scoppia il caos al #Csm #giustizia #26febbraio #iltempoquotidiano x.com

Il sostituto procuratore di Pesaro e membro dell’Anm #Gallucci sul referendum: "L’Anm difende a oltranza un sistema che ha fallito. Il sorteggio del Csm garantirà trasparenza e rafforzerà la nostra categoria" - facebook.com facebook