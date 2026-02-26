È fallito ieri pomeriggio, per mancanza all'ultimo momento del numero legale, il blitz alla Scuola superiore della magistratura per blindare al vertice dell'istituto, per i prossimi due anni, Silvana Sciarra, ex presidente della Corte Costituzionale voluta dal Partito democratico. Senza attendere il via libera del Csm, il Comitato direttivo della Scuola voleva disporre infatti l'immediato insediamento al suo interno di Mario Palazzi, attuale procuratore di Viterbo, al posto del giudice Roberto Peroni Ranchet, decaduto nelle scorse settimane a seguito di un ricorso amministrativo. Nelle intenzioni, Palazzi, toga progressista ed in questi giorni molto impegnato nella campagna per il No al referendum costituzionale, si sarebbe dovuto insediare nel direttivo della Scuola proprio alla vigilia del voto decisivo sulla riconferma di Sciarra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quel fallito colpo di mano per blindare la toga rossa. Scoppia il caos al Csm

Ad Atreju la toga rossa Silvia Albano difende le correnti del Csm. Gelo in platea, ma un piccolo applauso lo prende anche leiUn dialogo garbato, sebbene nient’affatto scevro da spigolosità e da qualche scambio di frecciate politiche, ma comunque molto nel merito, quasi...

Corruzione, condannata la togache Pm e Csm volevano salvareDue anni e 8 mesi a Lucia Lotti: secondo il tribunale di Catania chiese aiuto ai politici per diventare procuratrice di Gela.

Temi più discussi: È morto Antonio Tejero, guidò il tentato golpe in Spagna nel 1981; Spagna: è morto Antonio Tejero, guidò il tentato golpe nell’81; È morto Antonio Tejero, il colonnello che guidò il tentato golpe in Spagna nel 1981; Spagna, morto Antonio Tejero: l'ufficiale che tentò un golpe nel 1981.

Quattro anni di guerra. Lo scisma transatlantico sull'UcrainaIl 24 febbraio 2022 gli occidentali immaginavano una rapida vittoria della Russia. Per molti veterocontinentali, il conflitto dimostra che non ci si può ... limesonline.com

Fallisce il colpo al bancomat, l'ordigno resta incastrato: stabile evacuatoE' accaduto nelle primissime ore della mattina a San Prospero, presso la filiale Bper. Stabile evacuato, artificieri sul posto ... modenatoday.it

Gli inquirenti stanno setacciando le chat scambiate tra i medici dell'équipe che, tra Bolzano e Napoli, si occupò di quel trapianto di cuore fallito il 23 dicembre scorso - facebook.com facebook